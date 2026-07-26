Minorenni in scooter scappano per 7 chilometri

Dopo essere stati fermati, i due ragazzi sono stati identificati e denunciati per fuga pericolosa

Un inseguimento durato oltre venti minuti ha visto protagonisti due giovanissimi a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, fermati dai carabinieri dopo una fuga attraverso le strade tra Napoli e Pozzuoli. I protagonisti della vicenda sono un ragazzo di 15 anni e un sedicenne, entrambi residenti nel quartiere Ponticelli, che viaggiavano su uno scooter da 350 centimetri cubici senza casco, senza patente e privo di copertura assicurativa. La presenza del mezzo e le condizioni in cui i due giovani si trovavano hanno attirato l'attenzione dei militari della pattuglia mobile di zona dei carabinieri di Bagnoli.L'intervento è scattato in piazzale Tecchio, a Napoli, dove i carabinieri hanno intimato l'alt al conducente. Invece di fermarsi, però, il giovane alla guida avrebbe accelerato improvvisamente, dando il via alla fuga.A quel punto è iniziato un inseguimento che si è protratto per circa sette chilometri e ha attraversato diverse strade della zona occidentale di Napoli. I militari hanno seguito lo scooter per oltre venti minuti, mantenendo il controllo della situazione fino a riuscire a bloccare i due ragazzi.La corsa dei minorenni è terminata in via Gerolomini, nel territorio di Pozzuoli, quando lo scooter ha imboccato una strada senza uscita, lasciando ai due giovani poche possibilità di proseguire la fuga.Dopo essere stati fermati, i due ragazzi sono stati identificati e denunciati per fuga pericolosa. Al termine delle procedure previste per i minori, sono stati affidati ai rispettivi genitori e hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni.Il motociclo utilizzato durante la fuga è stato invece sequestrato dai carabinieri. Gli accertamenti proseguiranno per verificare tutte le violazioni contestate e le responsabilità legate alla guida del mezzo senza i requisiti previsti dalla legge.L'episodio riporta ancora una volta l'attenzione sul fenomeno dei minorenni alla guida di veicoli non idonei o senza autorizzazioni, una situazione che può trasformare una semplice infrazione in un grave rischio per la sicurezza stradale.