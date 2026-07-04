Minore fugge al posto di blocco: era armato

Il giovane risulta indagato per diversi reati, tra cui concorso in detenzione e porto illegale di arma da fuoco

Durante un controllo stradale, un’auto non si è fermata all’alt intimato dalle forze dell’ordine, dando origine a un inseguimento lungo il quale il conducente ha tentato di sottrarsi al blocco. Nel corso della fuga, uno dei passeggeri avrebbe anche gettato dal finestrino una pistola semiautomatica calibro 7,65, risultata pronta all’uso. A seguito dell’episodio, avvenuto il 19 giugno nel territorio di Volla, i carabinieri di Napoli hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un minorenne, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. Il giovane risulta indagato per diversi reati, tra cui concorso in detenzione e porto illegale di arma da fuoco, ricettazione e mancata osservanza dell’ordine di fermarsi imposto dalle forze dell’ordine.



Le indagini, coordinate dalla Procura per i minorenni di Napoli, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di attribuire al ragazzo il presunto ruolo di passeggero del veicolo coinvolto nella fuga. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbe stato proprio lui a disfarsi dell’arma durante l’inseguimento, un’arma che è risultata essere stata precedentemente rubata.



Il provvedimento restrittivo è stato eseguito nella giornata di venerdì dai carabinieri, che hanno così dato seguito alle risultanze investigative e all’ordinanza emessa dall’autorità giudiziaria competente.