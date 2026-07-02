Migrante picchiato selvaggiamente senza motivo

Dopo la segnalazione e la diffusione della notizia sui social, la polizia locale ha avviato un’attività di ricostruzione basata sull’analisi delle immagini

A Marigliano, in provincia di Napoli, un episodio di violenza avvenuto nella villa comunale durante il fine settimana ha portato all’identificazione di uno dei presunti responsabili, mentre proseguono le ricerche di un secondo uomo coinvolto. Secondo quanto ricostruito, un uomo di origine extracomunitaria sarebbe stato aggredito da più persone all’interno dell’area verde, in un momento della giornata in cui il parco era frequentato da famiglie e bambini. La scena, descritta da alcuni presenti come particolarmente cruenta, ha provocato forte allarme tra i cittadini, anche per la presenza di minori che avrebbero assistito ai fatti.



La vittima, soccorsa poco dopo, si trovava in condizioni di evidente shock e avrebbe riportato ferite tali da far temere conseguenze serie, anche se non risultano al momento ulteriori dettagli clinici ufficiali diffusi dalle autorità.



Dopo la segnalazione e la diffusione della notizia sui social, la polizia locale ha avviato un’attività di ricostruzione basata sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e sulle testimonianze raccolte. Gli accertamenti hanno portato all’identificazione di un 30enne con precedenti, già denunciato all’autorità giudiziaria.



Le indagini proseguono per rintracciare un secondo soggetto che, secondo gli investigatori, avrebbe partecipato all’aggressione e che sarebbe attualmente irreperibile.