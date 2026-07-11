Mezzo chilo di droga nella borsa della spesa: arrestata casalinga

avrebbe cercato di allontanarsi accelerando il passo, ma è stata fermata per un controllo

Aveva cercato di confondere la droga tra i generi alimentari, trasportandola all'interno di comuni buste della spesa. Un espediente che non è bastato a eludere i controlli dei carabinieri, insospettiti dal forte odore proveniente dagli shopper. È finita così in manette una donna di 64 anni, residente a Napoli, arrestata nel quartiere Arenella con oltre mezzo chilo di marijuana e altra sostanza stupefacente nascosta nella propria abitazione.L'arresto è avvenuto nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai carabinieri della Compagnia Vomero insieme alla Polizia Municipale, impegnati per tutta la notte nelle verifiche tra il Vomero e l'area della movida di via Aniello Falcone.Fermata con due buste della spesaLa 64enne stava camminando lungo via Orsi, nei pressi di piazza Medaglie d'Oro, con due pesanti shopper quando è stata notata da una pattuglia.I militari, avvicinandosi, hanno immediatamente percepito un intenso odore di marijuana. La donna, accortasi della loro presenza, avrebbe cercato di allontanarsi accelerando il passo, ma è stata fermata per un controllo.All'interno di una busta gialla gli investigatori hanno rinvenuto 536 grammi di marijuana, confezionati e nascosti tra la spesa.La perquisizione in casaDopo il ritrovamento della droga, i carabinieri hanno esteso i controlli all'abitazione della donna.Nel corso della perquisizione è stata scoperta altra sostanza stupefacente, nascosta all'interno del frigorifero: 364 grammi di pasta di hashish, sequestrati insieme alla marijuana.Per la 64enne è quindi scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stata posta agli arresti domiciliari in attesa delle successive decisioni.