Maxi-sequestro agli abusivi sulla spiaggia vesuviana

Restano ora da chiarire nel dettaglio le motivazioni alla base del provvedimento e gli eventuali sviluppi amministrativ

Mattinata di controlli e tensione a Castellammare di Stabia, dove la Polizia Municipale è intervenuta nella zona della villa comunale per un'operazione legata alle attrezzature presenti sull'arenile. L'intervento, effettuato con il supporto dei carabinieri, ha coinvolto circa una ventina di militari arrivati sul posto per garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza. Al centro dei controlli ci sarebbero alcune strutture e attrezzature preinstallate sulla spiaggia, oggetto di un provvedimento di sequestro.



Secondo le prime informazioni raccolte, gli agenti della municipale avrebbero proceduto alla rimozione e al sequestro delle attrezzature già collocate sull'arenile. L'operazione avrebbe riguardato esclusivamente quei materiali contestati e non avrebbe comportato il blocco delle altre attività presenti nella zona.



L'intervento ha attirato l'attenzione di residenti e frequentatori della villa comunale, incuriositi dalla presenza delle numerose forze dell'ordine impegnate nell'area. La situazione è stata monitorata per evitare disordini e consentire il regolare svolgimento delle verifiche. Le attrezzature preinstallate sulla spiaggia sono state effettivamente sequestrate, mentre per il resto l'attività sulla zona balneare è ripresa regolarmente.



Restano ora da chiarire nel dettaglio le motivazioni alla base del provvedimento e gli eventuali sviluppi amministrativi legati al sequestro.