Maxi-blitz nei locali e nei ristoranti della movida

Tra le persone denunciate figurano quattro uomini, di 63, 57, 50 e 46 anni, sorpresi mentre svolgevano abusivamente l’attività di parcheggiatori

Sette persone sono state denunciate dai carabinieri nell’ambito dei controlli effettuati nelle aree della movida di Chiaia, a Napoli. L’attività, finalizzata al contrasto dell’illegalità e alla verifica del rispetto delle norme, ha coinvolto diverse pattuglie impegnate nel quartiere. Tra le persone denunciate figurano quattro uomini, di 63, 57, 50 e 46 anni, sorpresi mentre svolgevano abusivamente l’attività di parcheggiatori. Per loro è scattata la denuncia per esercizio abusivo della professione.



Altri tre uomini, di origine srilankese, sono stati invece denunciati per detenzione abusiva di munizioni. Durante una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno trovato due proiettili, sequestrati al termine dell’intervento.



Il bilancio complessivo dei controlli registra 84 persone identificate, 36 veicoli verificati e 18 contravvenzioni al Codice della strada. Quattro persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti destinata all’uso personale.



L’operazione ha coinvolto anche il personale dell’Asl Napoli, che ha effettuato verifiche in alcuni locali della zona. Sono stati ispezionati tre ristoranti del quartiere di Chiaia e sono state contestate complessivamente 17 prescrizioni relative alle irregolarità riscontrate.