Mamma vuole gettarsi nel vuoto: salvata dalla figlia

L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno seguito con attenzione le operazioni di soccorso

Attimi di forte apprensione nella notte a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno, dove una donna di 74 anni è stata soccorsa dopo aver manifestato un grave stato di difficoltà. Il tempestivo intervento della figlia e dei sanitari ha permesso di mettere in sicurezza l'anziana, evitando che la situazione potesse avere conseguenze drammatiche. L'allarme è scattato quando la figlia della donna, resasi conto della gravità del momento, ha contattato immediatamente il numero di emergenza chiedendo l'intervento dei soccorritori. La richiesta è stata gestita con la massima rapidità, consentendo l'arrivo sul posto dei mezzi di soccorso in pochi minuti.



Presso l'abitazione sono intervenuti gli operatori del 118 dell'Asl di Salerno, insieme a un'ambulanza della Pubblica Assistenza VO.P.I. di Pontecagnano Faiano. Alle operazioni hanno preso parte anche le forze dell'ordine, che hanno collaborato con il personale sanitario per gestire la situazione in sicurezza.



Grazie al dialogo instaurato con la donna e alla professionalità degli operatori intervenuti, è stato possibile convincerla a desistere dai suoi propositi e metterla definitivamente al sicuro. Una volta conclusa la fase più delicata dell'intervento, la 74enne è stata affidata alle cure del personale sanitario per gli accertamenti e l'assistenza necessari.



L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno seguito con attenzione le operazioni di soccorso. Fondamentale si è rivelata la prontezza della figlia nel chiedere aiuto non appena si è resa conto della situazione, consentendo ai soccorritori di intervenire in tempi rapidi.



La donna è ora assistita dai medici e dai propri familiari. Le sue condizioni vengono costantemente monitorate, mentre prosegue il percorso di assistenza previsto dal personale sanitario.



L'accaduto richiama ancora una volta l'importanza di non sottovalutare i segnali di sofferenza e di chiedere tempestivamente aiuto quando una persona attraversa un momento di particolare fragilità. Un intervento rapido e coordinato può fare la differenza e consentire di offrire il supporto necessario a chi si trova in difficoltà.