Mamma evade dai domiciliari e lascia da solo il figlio di due anni

L'intervento dei militari è scattato dopo l'allarme lanciato dal braccialetto elettronico

Si è allontanata dall'abitazione dove era sottoposta agli arresti domiciliari, lasciando il figlio di appena due anni da solo in casa. Per questo motivo una donna di 24 anni è stata arrestata dai carabinieri ad Ascea con l'accusa di evasione. L'intervento dei militari è scattato dopo l'allarme lanciato dal braccialetto elettronico, dispositivo che ha segnalato il superamento dell'area consentita alla donna durante la misura cautelare. Ricevuta la segnalazione, i carabinieri hanno raggiunto rapidamente l'abitazione per verificare la situazione.Una volta entrati nell'appartamento, i militari hanno trovato il bambino senza la presenza di adulti. Il piccolo, che nel frattempo si era svegliato, era in lacrime. Secondo quanto ricostruito, il cancello esterno e la porta d'ingresso dell'abitazione erano entrambi aperti.La 24enne è poi rientrata nell'abitazione e ai carabinieri avrebbe spiegato di essersi allontanata soltanto per acquistare un pacchetto di sigarette, sostenendo di aver lasciato il figlio affidato alla nonna.Gli accertamenti successivi, però, avrebbero ricostruito una permanenza fuori casa molto più lunga rispetto a quanto dichiarato: l'assenza della donna sarebbe durata circa tre ore. Un periodo durante il quale il bambino sarebbe rimasto solo nell'abitazione.Al termine delle verifiche, i carabinieri hanno proceduto all'arresto della 24enne per il reato di evasione. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda.