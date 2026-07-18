Mamma e figlia investite davanti alla stazione

Dopo aver travolto le due, l'auto ha perso il controllo, sbandando fino a ribaltarsi

Attimi di paura nella mattinata di ieri a Cava de' Tirreni, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due donne che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'episodio si è verificato poco dopo le 8.45 in via Garibaldi, a pochi metri dall'ingresso della stazione ferroviaria, in uno dei punti più trafficati della città nelle ore di punta. Per cause ancora in fase di accertamento, un'automobile ha investito una madre di 78 anni e la figlia di 50 anni, entrambe residenti a Cava de' Tirreni. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia Locale, il conducente del veicolo non si sarebbe accorto della presenza delle due donne mentre stavano attraversando regolarmente la carreggiata sulle strisce pedonali.



L'impatto è stato particolarmente violento. Dopo aver travolto le due donne, l'auto ha perso il controllo, sbandando fino a ribaltarsi e terminando la propria corsa con le ruote all'aria ai margini della strada. Una scena che ha attirato immediatamente l'attenzione dei numerosi passanti e dei pendolari presenti nella zona in attesa dei treni.



Per alcuni istanti si sono vissuti momenti di forte tensione. Le urla delle persone che hanno assistito all'incidente hanno richiamato altri cittadini, che si sono precipitati per prestare i primi soccorsi alle due donne in attesa dell'arrivo dei sanitari.



Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118 della Croce Azzurra di Cava de' Tirreni, che hanno soccorso entrambe le ferite e le hanno trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dell'Olmo per gli accertamenti del caso.



Fortunatamente la 78enne ha riportato soltanto un forte spavento e alcune lievi escoriazioni, senza conseguenze fisiche di particolare rilievo. Più serie, seppur non gravi, le lesioni riportate dalla figlia cinquantenne: gli esami diagnostici effettuati in ospedale hanno evidenziato la frattura di un metatarso. La donna è rimasta in osservazione per ulteriori controlli, mentre la prognosi è in via di definizione. Le sue condizioni, secondo quanto emerso, non destano comunque preoccupazione.



Nel frattempo gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori hanno raccolto anche le testimonianze di alcune persone che hanno assistito alla scena e che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.



Le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione del veicolo ribaltato hanno provocato rallentamenti alla circolazione lungo via Garibaldi per circa un'ora, con inevitabili disagi per gli automobilisti in transito e per chi era diretto alla stazione ferroviaria.



L'incidente riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza stradale nell'area di piazza Ferrovia, da tempo segnalata da residenti e commercianti come uno dei punti più critici della viabilità cittadina. La zona, particolarmente frequentata da pedoni, studenti e pendolari, è stata in passato teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali con conseguenze anche mortali, soprattutto nel tratto compreso tra piazza Ferrovia e via XXV Luglio.