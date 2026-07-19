Maltrattamenti alla mamma, arrestata la figlia

Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio i fatti contestati

Una donna di 49 anni è stata arrestata dalla Polizia di Stato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento riguarda un'inchiesta per presunti maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni dell'anziana madre. Secondo quanto emerso dalle indagini, gli episodi contestati sarebbero avvenuti nei primi mesi del 2026. Gli investigatori hanno raccolto elementi ritenuti sufficienti dall'autorità giudiziaria per disporre la misura cautelare nei confronti della donna.



L'ordinanza è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sessa Aurunca, che hanno rintracciato la 49enne presso la sua abitazione. Dopo la notifica del provvedimento, la donna è stata accompagnata negli uffici di polizia per le formalità di rito.



Dell'avvenuta esecuzione della misura è stato informato il pubblico ministero di turno, che ha disposto il trasferimento della donna nella casa circondariale di Secondigliano, a Napoli, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria.



Le indagini proseguono per ricostruire nel dettaglio i fatti contestati. Come previsto dalla legge, la donna è da ritenersi presunta innocente fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.