Luigia uccisa a coltellate dall'ex compagno

la tragedia sarebbe maturata all’interno dell’appartamento della donna

Una giovane donna di 33 anni è stata trovata senza vita nella serata di ieri all’interno della propria abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. La vittima è Luigia Fortunato, originaria di Foggia e residente da tempo nelle Marche. Per il suo omicidio è stato fermato l’ex compagno, un uomo di 35 anni di origine nordafricana, padre del figlio avuto dalla coppia. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la tragedia sarebbe maturata all’interno dell’appartamento della donna, situato in via Bramante, al termine di una discussione legata alla conclusione della relazione e alle questioni familiari ancora aperte tra i due.L’ipotesi al momento presa in considerazione dagli inquirenti è quella di un’aggressione culminata con diversi colpi inferti con un’arma da taglio. La dinamica esatta, tuttavia, resta ancora da chiarire e sarà ricostruita attraverso gli accertamenti condotti dagli investigatori.Dopo l’aggressione, l’uomo sarebbe uscito dall’abitazione e si sarebbe diretto in strada, dove avrebbe attirato l’attenzione dei residenti raccontando quanto appena accaduto. Alcuni passanti, allarmati dalle sue parole e dalla situazione, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112.Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori sanitari del 118. I soccorritori hanno raggiunto l’appartamento al quinto piano della palazzina e hanno trovato la donna in condizioni disperate. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la 33enne non c’è stato nulla da fare.Il presunto responsabile è stato fermato dai militari dell’Arma e accompagnato in caserma a Porto Recanati, dove sono in corso gli accertamenti e gli interrogatori necessari per ricostruire ogni dettaglio della vicenda.Dalle prime informazioni raccolte, la relazione tra i due sarebbe terminata da tempo. Gli investigatori stanno verificando se alla base dell’omicidio possano esserci stati contrasti legati alla separazione e soprattutto alla gestione del figlio della coppia.Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire il quadro completo dei rapporti tra i due e verificare eventuali episodi precedenti che possano aiutare a comprendere il contesto nel quale è maturato il delitto.La comunità di Loreto è sotto shock per la morte della giovane madre, mentre proseguono le indagini per fare piena luce su una tragedia familiare che ha spezzato una vita e sconvolto un intero territorio.