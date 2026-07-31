Lo svincolo della Tangenziale chiude per cinque giorni

La società ha precisato che la chiusura completa della rampa di ingresso si è resa indispensabile per la particolare natura delle lavorazioni previste

Nuovi lavori sulla Tangenziale di Napoli con possibili ripercussioni sulla viabilità cittadina. Lo svincolo Vomero, in direzione Pozzuoli, resterà chiuso per cinque giorni consecutivi per consentire interventi di adeguamento antisismico della rampa di ingresso. La chiusura scatterà domenica 2 agosto alle ore 22 e terminerà giovedì 6 agosto alle ore 6 del mattino. A comunicarlo è stata Tangenziale di Napoli Spa, società del gruppo Autostrade per l'Italia, che ha spiegato come il provvedimento sia necessario per permettere l'esecuzione di lavori programmati nell'ambito del più ampio piano di ammodernamento della rete autostradale.Interventi incompatibili con il traffico apertoLa società ha precisato che la chiusura completa della rampa di ingresso si è resa indispensabile per la particolare natura delle lavorazioni previste.Gli interventi riguardano infatti l'adeguamento sismico dell'infrastruttura, un'attività che non sarebbe stata possibile svolgere mantenendo contemporaneamente il normale transito dei veicoli.Il periodo scelto per il cantiere coincide con i primi giorni di agosto, una fase nella quale, secondo quanto spiegato dalla società, generalmente si registrano volumi di traffico inferiori rispetto alla media annuale.Nonostante ciò, la chiusura potrebbe creare rallentamenti e disagi, soprattutto per i tanti cittadini che resteranno in città per motivi di lavoro prima della pausa estiva di Ferragosto.Le alternative per raggiungere la zona occidentalePer limitare i disagi agli automobilisti provenienti dal Vomero e diretti verso la zona occidentale della città, Tangenziale di Napoli, in collaborazione con il Comune, ha indicato alcuni percorsi alternativi.Gli automobilisti potranno utilizzare:l'ingresso dello svincolo Camaldoli in direzione Pozzuoli; l'ingresso dello svincolo Vomero in direzione Capodichino, con possibilità di inversione di marcia all'altezza dello svincolo Arenella/Zona Ospedaliera.La raccomandazione agli utenti è quella di programmare gli spostamenti con anticipo e valutare percorsi alternativi per evitare eventuali code nelle ore di maggiore affluenza.Lavori nel piano di ammodernamento della reteLa chiusura rientra nel programma di interventi di manutenzione e sicurezza avviato sulla rete autostradale napoletana.Gli adeguamenti antisismici fanno parte delle attività finalizzate a migliorare la sicurezza delle infrastrutture e garantire maggiore resilienza delle opere in caso di eventi sismici.Terminati i lavori, lo svincolo Vomero tornerà regolarmente accessibile alla circolazione in direzione Pozzuoli.