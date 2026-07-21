Lieve refrigrerio in arrivo, il caldo estremo ha i giorni contati

le temperature torneranno su valori più vicini alla norma

La lunga fase di caldo intenso che ha interessato l’Italia per settimane si avvia finalmente verso una graduale conclusione. Entro venerdì le temperature torneranno su valori più vicini alla norma anche sulle regioni centro-meridionali, grazie all’arrivo di correnti più fresche settentrionali già in azione sul Nord. Il cambiamento sarà progressivo: gli effetti della rinfrescata si faranno sentire soprattutto sui settori adriatici e sulle regioni dell’estremo Sud, mentre sulle aree tirreniche e in Sardegna il calo termico sarà più contenuto.Tra mercoledì e giovedì le temperature massime scenderanno in modo evidente, con valori che in diverse zone si porteranno intorno alle medie stagionali o anche leggermente al di sotto. Le aree maggiormente interessate saranno il Triveneto, le regioni adriatiche, la Lombardia e parte di Calabria e Sicilia.Mercoledì sono attesi valori generalmente compresi tra 28 e 32 gradi al Nord-Est, in Lombardia e lungo l’Adriatico, con qualche valore ancora più basso tra Triveneto e medio Adriatico. Resisterà invece il caldo intenso sulle regioni tirreniche e nelle zone interne del Sud: previste punte di 34-36 gradi tra bassa Toscana, Lazio, Campania e Calabria, fino a 37-39 gradi sulla Sardegna meridionale e oltre 38-40 gradi nelle aree interne della Sicilia.Giovedì il calo proseguirà verso il Centro-Sud e le regioni tirreniche, mentre al Nord si potrà assistere a una lieve stabilizzazione o a un piccolo rialzo delle massime. Al Nord-Ovest sono previsti valori tra 28 e 33 gradi, al Nord-Est tra 27 e 31 gradi, mentre al Centro le temperature si manterranno generalmente tra 28 e 32 gradi, con locali picchi di 34-36 gradi sulle coste tirreniche.Al Sud il termometro oscillerà tra 28 e 33 gradi, anche se Sardegna e Sicilia potranno ancora registrare valori elevati, con punte fino a 36-39 gradi.Dopo settimane caratterizzate da afa e temperature eccezionalmente elevate, l’arrivo delle correnti più fresche porterà quindi un deciso miglioramento delle condizioni di vivibilità, soprattutto nelle ore notturne e nelle zone maggiormente colpite dall’anticiclone africano.