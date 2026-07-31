L'ex atleta del Posillipo si è spento a 29 anni

Dopo l'annuncio della sua scomparsa, numerosi messaggi sono comparsi sui social network

Profondo cordoglio nel mondo dello sport napoletano per la scomparsa di Tommaso Maria Maglione, ex atleta del Circolo Nautico Posillipo, morto all'età di 29 anni. La notizia della sua prematura scomparsa si è rapidamente diffusa nelle ultime ore, suscitando numerosi messaggi di vicinanza e affetto da parte di amici, ex compagni di squadra e appassionati di pallanuoto. A comunicare ufficialmente la tragica notizia è stato lo stesso Circolo Nautico Posillipo attraverso una nota pubblicata sui propri canali social.



Il messaggio del Circolo Nautico Posillipo



Il club rossverde ha voluto ricordare il giovane atleta, cresciuto nel settore giovanile della storica società napoletana, esprimendo la propria vicinanza alla famiglia.



«Ci ha lasciati la scorsa notte un nostro giovanissimo ex atleta cresciuto nelle giovanili di pallanuoto del Circolo Nautico Posillipo: Tommaso Maria Maglione. Aveva 29 anni. Il Circolo Nautico Posillipo, con il suo presidente Stefano Postiglione, si unisce al dolore della famiglia in questo triste momento».



Parole che hanno raccolto decine di commenti di cordoglio da parte di chi ha conosciuto Tommaso durante gli anni trascorsi in piscina e nel mondo della pallanuoto.



Il cordoglio del mondo sportivo



Dopo l'annuncio della sua scomparsa, numerosi messaggi sono comparsi sui social network. Ex compagni di squadra, amici e semplici conoscenti hanno ricordato Tommaso Maria Maglione con parole di affetto, incredulità e vicinanza ai suoi familiari.



La sua morte lascia un grande vuoto nella comunità sportiva che lo aveva visto crescere fin da ragazzo nelle giovanili del Posillipo, una delle società più prestigiose della pallanuoto italiana.



In queste ore sono tanti coloro che stanno manifestando il proprio dolore, stringendosi attorno alla famiglia in un momento così difficile.



Al momento non sono state rese note le cause del decesso né eventuali informazioni sulle esequie.