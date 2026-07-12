L'Esercito lo controlla, lui a 17 anni spintona i militari

L'episodio ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che in pochi minuti sono riusciti a risalire all'identità del ragazzo

Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nelle principali aree della movida napoletana, con un nuovo servizio straordinario finalizzato a garantire sicurezza e rispetto delle regole nei luoghi maggiormente frequentati durante il fine settimana. L'operazione ha interessato in particolare il centro storico e le zone della vita notturna, dove i carabinieri hanno effettuato verifiche su persone, veicoli e attività commerciali.Tra gli episodi più significativi della serata c'è quello che ha visto protagonista un ragazzo di 17 anni, denunciato dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo. Il minorenne stava percorrendo in scooter piazza Bellini quando è stato fermato dai militari dell'Esercito impegnati nei servizi di vigilanza. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe reagito spintonando i militari per poi allontanarsi rapidamente dal luogo del controllo.L'episodio ha fatto scattare l'intervento dei carabinieri, che in pochi minuti sono riusciti a risalire all'identità del ragazzo e a rintracciarlo. Al termine degli accertamenti, il 17enne è stato denunciato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.Nel corso dello stesso servizio sono stati inoltre denunciati due parcheggiatori abusivi sorpresi mentre esercitavano l'attività illecita nei pressi di piazza Municipio, una delle aree maggiormente frequentate del centro cittadino.I controlli alla circolazione stradale hanno portato anche alla contestazione di diverse violazioni. Due giovani sono stati sanzionati perché sorpresi alla guida pur essendo privi della patente, mentre complessivamente sono state elevate 22 contravvenzioni per infrazioni al Codice della strada. Quattro veicoli sono stati sottoposti a sequestro a seguito delle irregolarità accertate durante le verifiche.Particolare attenzione è stata dedicata anche ai controlli amministrativi nei confronti degli esercizi pubblici. I militari hanno ispezionato quattro bar, riscontrando diverse criticità sotto il profilo igienico-sanitario. Al termine delle verifiche sono state impartite dodici prescrizioni finalizzate all'eliminazione delle irregolarità emerse.Nel bilancio dell'operazione figurano infine due persone segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti, dopo essere state trovate in possesso di droga destinata all'uso personale.L'attività rientra nel piano di controlli predisposto dalle forze dell'ordine per monitorare le aree della movida cittadina, con l'obiettivo di prevenire episodi di illegalità, garantire la sicurezza dei frequentatori e verificare il rispetto delle norme da parte di automobilisti, esercenti e cittadini.