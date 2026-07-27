Lavori in due stazioni, caos per la Metro storica di Napoli

gli utenti della Linea 2 potranno utilizzare le stazioni vicine per proseguire i propri spostamenti

Proseguono gli interventi di ammodernamento e manutenzione lungo la Linea 2 della metropolitana di Napoli. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato una serie di lavori nelle stazioni di Napoli Montesanto e Napoli Piazza Amedeo, con l'obiettivo di migliorare sicurezza, funzionalità e qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Per consentire lo svolgimento delle attività nei cantieri sarà necessario sospendere temporaneamente il servizio passeggeri nelle due fermate in periodi diversi. La stazione di Napoli Montesanto resterà chiusa dal 4 al 19 agosto, mentre dal 20 agosto al 4 settembre toccherà alla fermata di Napoli Piazza Amedeo essere inibita all'accesso dei viaggiatori.Durante le chiusure, gli utenti della Linea 2 potranno utilizzare le stazioni vicine per proseguire i propri spostamenti, secondo le alternative disponibili lungo il percorso ferroviario metropolitano.A Montesanto gli interventi riguarderanno principalmente il fabbricato viaggiatori e le scale della stazione. Le opere rientrano nel più ampio piano di riqualificazione e rifunzionalizzazione degli scali ferroviari campani, con l'obiettivo di rendere gli spazi più moderni, accessibili e adeguati alle esigenze dell'utenza.Per quanto riguarda Napoli Piazza Amedeo, sono previsti lavori più articolati che interesseranno diverse parti della struttura, in particolare le discenderie, con interventi finalizzati al miglioramento della fruibilità e della sicurezza degli ambienti.Il programma di riqualificazione, che continuerà nei prossimi mesi, è finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e prevede un investimento complessivo superiore ai 10 milioni di euro.Gli interventi fanno parte del piano di potenziamento delle principali stazioni ferroviarie della Campania, avviato per innalzare gli standard di qualità, sostenibilità e comfort del trasporto pubblico, attraverso infrastrutture più efficienti e moderne.