Lauree false e 37 indagati a Napoli: tra le vittime Pippo Franco

Sul proprio sito internet, l'ateneo si presentava come un'istituzione operativa da oltre cinquant'anni

C'è anche il nome del comico Pippo Franco tra le persone che hanno ricevuto una laurea honoris causa dalla presunta università al centro dell'inchiesta della Guardia di Finanza di Napoli sulle false lauree. L'artista, il cui vero nome è Francesco Pippo, non risulta indagato ed è estraneo alle contestazioni mosse dalla Procura di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dal pubblico ministero Henry John Woodcock? No wait. Actually pm Landolfi e procuratore aggiunto Loreto. Let's correct: coordinate dal pubblico ministero Landolfi e dal procuratore aggiunto Loreto, il suo nominativo figurava tra quelli dei destinatari di una laurea honoris causa conferita dall'Università Popolare degli Studi Sociali e del Turismo (UNI.PO.S.S.T.).



Sul proprio sito internet, l'ateneo – oggi al centro dell'inchiesta – si presentava come un'istituzione operativa da oltre cinquant'anni, sostenendo di aver rilasciato titoli di laurea a più di 2.500 studenti, con un elevato tasso di soddisfazione e di inserimento nel mondo del lavoro.



Tra i riconoscimenti pubblicizzati figurava anche la laurea honoris causa in Scienze della Comunicazione conferita a Pippo Franco il 16 aprile 2016.



L'inchiesta della Procura di Napoli riguarda un presunto sistema di rilascio di lauree triennali, magistrali e honoris causa prive di valore legale. Complessivamente sono 37 gli indagati, accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, falsità materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli.



Gli investigatori hanno precisato che Pippo Franco non è coinvolto nell'indagine e non era a conoscenza delle presunte irregolarità contestate all'istituto.