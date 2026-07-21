Lasciano accesso e vanno via, friggitoria in fiamme

Operando tra temperature elevatissime, fumo denso e il concreto rischio di esplosioni, gli agenti riuscirono a limitare la propagazione dell'incendio

Svolta nelle indagini sull'incendio che lo scorso 7 luglio distrusse la friggitoria "O' Cuppetiello", nei pressi del lungomare Sandro Pertini di via Napoli, durante la prima giornata del Coca-Cola Pizza Village. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, i due gestori del locale si sarebbero allontanati lasciando accesa una piastra elettrica con l'olio destinato alla frittura. L'eccessivo surriscaldamento avrebbe provocato l'autoaccensione dell'olio, innescando un violento incendio che ha devastato l'attività commerciale.Per questo motivo entrambi sono stati denunciati con l'accusa di incendio colposo, ritenendo gli investigatori che il rogo sia stato causato da una condotta gravemente negligente.Determinante, quel pomeriggio, fu il tempestivo intervento dei "Falchi" della Polizia di Stato e degli agenti di altri reparti, coordinati dal Commissariato di Pozzuoli diretto dal vicequestore Raffaele Esposito. Senza attendere l'arrivo dei Vigili del Fuoco, i poliziotti utilizzarono alcuni estintori recuperati nelle attività vicine per contenere le fiamme.Operando tra temperature elevatissime, fumo denso e il concreto rischio di esplosioni, gli agenti riuscirono a limitare la propagazione dell'incendio agli edifici adiacenti, guadagnando tempo prezioso fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco, che completarono le operazioni di spegnimento.