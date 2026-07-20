Lascia i cani sotto al sole sul terrazzo, muoiono quattro cuccioli

A lanciare l'allarme sono stati i soccorritori, intervenuti dopo aver constatato la gravità della situazione

Una tragedia legata all'emergenza caldo si è verificata a Sciacca, in provincia di Agrigento, dove quattro cuccioli sono morti dopo essere rimasti esposti per ore alle temperature estreme di questi giorni. Gli animali si trovavano su un balcone completamente esposto al sole, senza adeguati ripari per proteggerli dall'ondata di calore che ha investito la Sicilia, con valori termici che hanno superato i 40 gradi. Gli otto cuccioli erano stati lasciati tutti nello stesso spazio esterno, trasformato in una vera e propria trappola di calore. La combinazione tra il caldo intenso, la prolungata esposizione ai raggi solari e la mancanza di condizioni adeguate di protezione avrebbe provocato uno stress termico fatale per quattro degli animali, che non sono riusciti a sopravvivere.



A lanciare l'allarme sono stati i soccorritori, intervenuti dopo aver constatato la gravità della situazione. Gli altri quattro cuccioli presenti sul balcone sono invece stati recuperati in tempo e messi in sicurezza. Le loro condizioni sono state affidate alle cure di chi si è occupato del salvataggio e vengono monitorate dopo l'esposizione alle temperature proibitive.



Dopo gli accertamenti effettuati sulla vicenda, il proprietario degli animali è stato denunciato. Le autorità stanno valutando le eventuali responsabilità legate alla gestione e alla tutela dei cuccioli, rimasti per lungo tempo in una situazione ritenuta incompatibile con il loro benessere.



Il caso riaccende l'attenzione sui rischi che gli animali possono correre durante le ondate di calore. In presenza di temperature elevate, lasciare cani o altri animali in spazi privi di ombra, acqua sufficiente e adeguata ventilazione può trasformare anche un ambiente domestico in una condizione estremamente pericolosa.