Lancia rami contro una gattina, ripreso in un video

Un comportamento ritenuto inspiegabile da una volontaria, soprattutto perché l'animale si trovava a distanza

Un episodio denunciato come un gesto di violenza gratuita nei confronti di un animale ha suscitato indignazione ad Avellino. La scena si sarebbe verificata nel parchetto adiacente alla chiesa ucraina di via Sant'Antonio Abate, dove un uomo, secondo il racconto di un'attivista animalista, avrebbe lanciato ripetutamente dei rami contro una gattina colpendola. A denunciare l'accaduto è Silvana, volontaria impegnata nella tutela degli animali, che in quel momento stava realizzando un video della micetta, conosciuta nel quartiere con il nome di Neve. La donna, senza rendersene conto, avrebbe così ripreso anche l'intera scena.



Nel filmato, secondo quanto riferito dall'animalista, si vedrebbe un uomo arrivare nel parco con un cane al guinzaglio e poi scagliare alcuni rami nella direzione della gattina. Un comportamento ritenuto inspiegabile dalla donna, soprattutto perché l'animale si trovava a distanza e, sempre secondo la denuncia, non avrebbe rappresentato alcun pericolo per il cane né avrebbe provocato l'uomo.



Dopo essersi accorta di quanto stava accadendo, Silvana avrebbe richiamato il proprietario del cane, chiedendo spiegazioni sul suo comportamento. Ne sarebbe nato un acceso confronto verbale durante il quale, secondo il suo racconto, l'uomo avrebbe reagito in modo aggressivo anche nei suoi confronti.



La vicenda è ora al centro delle segnalazioni degli animalisti, che chiedono chiarezza sull'accaduto e maggiore attenzione verso gli animali presenti nelle aree pubbliche cittadine. La gattina Neve, già adottata idealmente dagli abitanti della zona, è conosciuta nel quartiere proprio grazie alle cure ricevute dai residenti.



Eventuali responsabilità dovranno essere accertate attraverso gli strumenti previsti dalla legge, anche alla luce delle immagini raccolte e delle eventuali segnalazioni presentate alle autorità competenti.