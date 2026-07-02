Lancia il vicino a terra, è grave

Le indagini hanno permesso di rintracciare il presunto aggressore

Una lite condominiale degenerata in una violenta aggressione è costata una denuncia a un 54enne di Napoli, ritenuto responsabile del ferimento di un uomo finito in ospedale in gravi condizio ni.

L'intervento della Polizia di Stato è scattato al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove era arrivata la segnalazione del ricovero della vittima, trasportata d'urgenza dopo l'aggressione.



Gli accertamenti svolti dagli agenti del Commissariato di Scampia hanno consentito di ricostruire quanto accaduto. Secondo quanto emerso, i due avrebbero avuto un acceso diverbio per motivi ritenuti futili all'interno di un condominio. Durante la discussione, il 54enne avrebbe colpito l'altro uomo, facendolo cadere violentemente a terra e provocandogli lesioni giudicate particolarmente gravi.



Le indagini hanno permesso di rintracciare il presunto aggressore, che è stato denunciato all'autorità giudiziaria con l'accusa di lesioni gravissime. Proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda.