Ladro entra in casa di notte, ma fugge quando si accorge della presenza della proprietaria

La donna, che stava dormendo nella propria stanza, inizialmente non si sarebbe accorta della presenza dell'intruso

Tentato furto nella notte a Volla, dove un malvivente si è introdotto in un'abitazione approfittando del buio, ma ha rinunciato al colpo dopo essersi accorto che in casa c'era una persona. L'episodio è avvenuto intorno alle 2 del mattino del 27 luglio. Secondo quanto raccontato dai familiari della proprietaria, il ladro sarebbe riuscito ad aprire una tapparella della cameretta e a entrare nell'appartamento. La donna, che stava dormendo nella propria stanza, inizialmente non si sarebbe accorta della presenza dell'intruso.Le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrano una persona con volto coperto, berretto e occhiali, mentre si muove all'interno dell'abitazione con una torcia. Dopo aver controllato alcune stanze, il ladro si sarebbe avvicinato alla camera da letto, accorgendosi della presenza della donna, e avrebbe deciso di allontanarsi.Il filmato è stato consegnato alle forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.A rendere pubblico l'episodio è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso la segnalazione della famiglia invitando i cittadini a prestare maggiore attenzione alla sicurezza delle abitazioni, soprattutto nelle ore notturne, controllando chiusure, tapparelle e accessi."Resta l'amarezza di vedere violata quella tranquillità e quella certezza di sentirsi al sicuro nella propria casa", è il commento riportato nella segnalazione.