Ladri rubano i cavi elettrogeni e provocano blackout

Particolari difficoltà erano state registrate per anziani, bambini e persone fragili, oltre che per alcune attività commerciali

Il furto dei cavi di collegamento del gruppo elettrogeno installato da E-Distribuzione in via Capri ha aggravato la situazione legata all’emergenza elettrica che ha interessato Casoria nei giorni scorsi. A denunciare l’accaduto è stato il sindaco Raffaele Bene, che attraverso un post sui social ha definito il gesto «un fatto gravissimo» e «un atto che colpisce direttamente decine di famiglie».«Non si tratta di un semplice atto vandalico – ha scritto il primo cittadino – ma di un comportamento che rende ancora più difficile affrontare un’emergenza già complessa, aggravata dalle alte temperature e dal forte aumento della richiesta di energia elettrica».Il sindaco ha spiegato di essere in costante contatto con i tecnici di E-Distribuzione per seguire l’evoluzione della situazione e trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. «So bene quanti sacrifici e quante risorse siano state messe in campo per garantire la continuità del servizio e ridurre i disagi ai cittadini. È amaro vedere che il lavoro congiunto di Comune, Prefettura, forze dell’ordine ed E-Distribuzione venga compromesso da chi pensa soltanto a creare danni alla collettività», ha sottolineato Bene.Solidarietà all’amministrazione di Casoria è arrivata anche dal consigliere metropolitano e sindaco di Frattaminore Giuseppe Bencivenga, che ha condannato il furto definendolo «un vile atto» in un momento particolarmente delicato.«In piena emergenza climatica, con le infrastrutture elettriche sotto pressione e numerosi territori alle prese con problemi di alimentazione, qualcuno ha pensato di rubare i cavi di un gruppo elettrogeno installato per limitare i disagi ai cittadini», ha dichiarato Bencivenga, ribadendo la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità civica.Nel frattempo, anche a Frattamaggiore l’emergenza blackout è rientrata. Il sindaco Luigi Del Prete ha annunciato il completo ripristino dell’energia elettrica dopo ore difficili che avevano coinvolto diversi quartieri della città. I disagi erano stati causati soprattutto dall’elevata richiesta di energia legata all’utilizzo dei condizionatori durante le giornate di caldo estremo.Particolari difficoltà erano state registrate per anziani, bambini e persone fragili, oltre che per alcune attività commerciali che avevano dovuto ricorrere a generatori autonomi per limitare i danni.La Polizia municipale si era attivata per raccogliere segnalazioni urgenti e offrire supporto alla popolazione. Gli agenti hanno inoltre assistito alcune persone anziane in difficoltà, accompagnandole presso la Casa comunale, dove hanno potuto trovare ambienti climatizzati e ricevere acqua fresca.«L’energia elettrica è stata ripristinata su tutto il territorio comunale, ponendo fine a un’emergenza particolarmente complessa che ha interessato la nostra città per diverse ore», ha comunicato il sindaco Del Prete, ringraziando E-Distribuzione, le squadre tecniche intervenute anche da fuori regione, la Prefettura e gli agenti della Polizia locale per il lavoro svolto.