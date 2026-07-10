La spiaggia diventa a misura di disabile

Prima dell’apertura della nuova struttura sono stati completati diversi lavori di riqualificazione

La spiaggia pubblica di largo Sermoneta, sul lungomare di Napoli, è ora più facilmente accessibile a cittadini e visitatori grazie ai nuovi interventi realizzati dal Comune. L’amministrazione ha infatti completato i lavori necessari per migliorare la fruizione dell’arenile, con particolare attenzione alle persone con difficoltà motorie e al superamento delle barriere architettoniche. Ad annunciarlo è stato l’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile con delega al Mare del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, che ha sottolineato l’impegno del Servizio Tutela Mare nel rendere gli arenili pubblici cittadini sempre più inclusivi, nel rispetto dei vincoli architettonici e paesaggistici che caratterizzano la costa napoletana.



Una nuova rampa per raggiungere la spiaggia



L’intervento principale riguarda l’installazione di una nuova rampa metallica che consente di collegare l’emiciclo di largo Sermoneta con la spiaggia sottostante. La struttura, lunga circa 20 metri, permette di superare il dislivello presente nell’area con una pendenza inferiore all’8%, garantendo così un accesso più agevole anche alle persone con mobilità ridotta.



La rampa rappresenta un elemento fondamentale per rendere l’arenile realmente fruibile da tutti, consentendo l’ingresso in spiaggia senza dover affrontare le scalinate presenti nella zona.



Recuperate anche le strutture dell’area



Prima dell’apertura della nuova struttura sono stati completati diversi lavori di riqualificazione. Gli interventi hanno riguardato il recupero del paramento murario dell’emiciclo di largo Sermoneta e delle due scalinate in pietra, eseguiti seguendo le indicazioni della Soprintendenza.



L’area è stata inoltre dotata di nuovi servizi per migliorare il comfort dei frequentatori: sono stati installati servizi igienici chimici, docce, passerelle per facilitare gli spostamenti sulla sabbia e sono stati effettuati interventi di livellamento dell’arenile.



Non manca l’attenzione all’ambiente, con il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata attraverso due mini-isole ecologiche.



Ombrelloni, sdraio e sedie Job per la cittadinanza



Nei prossimi giorni partirà anche la fase di allestimento quotidiano della spiaggia. In collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali e il servizio Politiche di inclusione e integrazione sociale, saranno messi a disposizione gratuitamente ombrelloni, sdraio e sedie Job, dispositivi pensati per consentire alle persone con disabilità motorie di accedere più facilmente alla battigia.



L’obiettivo dell’amministrazione è quello di ampliare sempre più l’accessibilità degli spazi pubblici sul mare, offrendo a residenti e turisti un servizio inclusivo e rispettoso delle esigenze di tutta la comunità.