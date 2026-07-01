La Napoli-Salerno torna a circolare, ma ci sarà un altro stop ad agosto

Al centro del progetto c’è l’introduzione del sistema ERTMS, una tecnologia già utilizzata sulle principali linee europee ad alta velocità

Dopo settimane di interruzione totale, i treni sono tornati a circolare lungo la tratta che collega Napoli–Salerno, riattivata nelle ultime ore al termine di un lungo intervento di potenziamento dell’infrastruttura. Il blocco del servizio era iniziato a metà maggio per consentire una serie di lavori programmati sulla rete, affidati a Rete Ferroviaria Italiana. L’obiettivo dell’intervento è stato quello di aggiornare i sistemi di gestione della circolazione e migliorare la sicurezza complessiva della linea.



La ripresa è avvenuta in modo graduale: i primi convogli hanno ripreso a percorrere i binari nella serata di lunedì, mentre nella giornata successiva il servizio è stato progressivamente esteso all’intera tratta. Nonostante la riattivazione, le prime ore hanno registrato alcune difficoltà operative, con ritardi e cancellazioni che hanno inevitabilmente rallentato il ritorno alla piena regolarità.



Al centro del progetto c’è l’introduzione del sistema ERTMS, una tecnologia già utilizzata sulle principali linee europee ad alta velocità. Il suo impiego mira a rendere più efficiente il controllo dei treni, migliorando la gestione del traffico ferroviario e riducendo il rischio di disservizi.



Durante il periodo di chiusura, uno dei collegamenti più importanti della regione è stato sostituito da autobus alternativi, con inevitabili allungamenti dei tempi di percorrenza e disagi diffusi tra i passeggeri. La sospensione ha interessato un’arteria fondamentale per gli spostamenti quotidiani tra l’area metropolitana di Napoli, l’agro nocerino-sarnese e la provincia di Salerno.



Il piano di ammodernamento non è però concluso: sono già previsti ulteriori lavori nei prossimi mesi, con una nuova sospensione programmata tra il 4 e il 30 agosto su un altro tratto della stessa direttrice. Per i viaggiatori si prospetta quindi una fase ancora caratterizzata da interventi a tratti e possibili nuove interruzioni del servizio.