La musica perde il grande Peppino di Capri

Aveva 86 anni e da tempo era malato

Si è spento questa mattina nella sua amata Capri Peppino di Capri, al secolo Giuseppe Faiella. Aveva 86 anni e da tempo era malato. Il celebre artista, nato a Capri il 27 luglio 1939, avrebbe compiuto 87 anni tra poche settimane. Pianista raffinato e interprete tra i più amati della musica italiana, Peppino di Capri ha attraversato oltre sei decenni di carriera, diventando uno dei protagonisti della canzone italiana. Tra i suoi brani più celebri figurano "Champagne", "Roberta", "E mo' e mo'", "Let's Twist Again" e "St. Tropez Twist", canzoni che hanno segnato intere generazioni.



Enfant prodige del pianoforte, iniziò a esibirsi a soli quattro anni davanti ai militari americani di stanza a Capri. Il successo arrivò alla fine degli anni Cinquanta con Malatia, seguito da numerosi altri brani che accompagnarono gli anni del boom economico italiano.



Nel corso della sua carriera partecipò a 15 edizioni del Festival di Sanremo, vincendolo due volte: nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Fu inoltre l'unico cantante italiano a esibirsi sullo stesso palco dei Beatles durante la loro tournée italiana del 1965.



Nel 2023 ricevette il Premio alla Carriera al Festival di Sanremo, mentre nel 2025 la sua vita è stata raccontata nella fiction Rai Champagne, contribuendo a far conoscere la sua storia anche alle nuove generazioni.



L'ultima apparizione pubblica risale a circa un anno fa, quando, durante una serata organizzata in suo onore, salì sul palco per cantare insieme ai Capri Rockers, la band guidata dal figlio Edoardo Faiella, eseguendo Champagne e Il sognatore.



Con la sua scomparsa, la musica italiana perde uno dei suoi interpreti più eleganti e rappresentativi, capace di unire tradizione napoletana, rock, twist e canzone d'autore in uno stile inconfondibile.