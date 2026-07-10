La corsia preferenziale chiude per lavori: tutto in tilt

Durante il periodo dei lavori gli operai saranno impegnati nell'esecuzione di scavi lungo la corsia riservata al trasporto pubblico

Nuove modifiche alla viabilità sul fronte orientale di Napoli per consentire l'avanzamento dei lavori del cosiddetto "tram del mare". A partire dal 13 luglio e fino al 3 agosto sarà chiusa al traffico la corsia preferenziale di via Amerigo Vespucci, con conseguenti cambiamenti alla circolazione dei mezzi pubblici e alla disposizione delle fermate degli autobus. L'intervento rientra nel programma di realizzazione della linea tranviaria che collegherà San Giovanni a Teduccio con piazza Sannazzaro, un'opera destinata a migliorare i collegamenti lungo l'asse costiero cittadino.



Durante il periodo dei lavori gli operai saranno impegnati nell'esecuzione di scavi lungo la corsia riservata al trasporto pubblico per installare il nuovo sistema di segnalamento della linea tranviaria. Contestualmente saranno effettuati interventi di riqualificazione dei marciapiedi, con l'obiettivo di adeguare l'intera infrastruttura alle nuove esigenze del servizio.



Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, il Comune di Napoli ha disposto il divieto di transito veicolare nella corsia preferenziale interessata dal cantiere.



Cambierà anche la disposizione delle fermate degli autobus gestiti da Anm. In direzione del centro cittadino saranno trasferite in corrispondenza dei civici 10 e 85 di via Amerigo Vespucci, mentre per i mezzi diretti verso Portici la fermata sarà collocata all'altezza del civico 168.



Le modifiche interesseranno anche il servizio tranviario. Nel tratto coinvolto dai lavori la circolazione dei tram sarà sospesa dalle ore 7 alle ore 17 nei giorni feriali. Al di fuori di questa fascia oraria il servizio riprenderà regolarmente, permettendo ai convogli di effettuare le operazioni di uscita e rientro dal deposito.



Parallelamente proseguono anche gli interventi nella zona di San Giovanni a Teduccio. Fino al 30 luglio il cantiere interesserà il tratto compreso tra largo Tartarone e il ponte dei Francesi, dove è stato istituito il divieto di transito nella corsia preferenziale.



In quest'area gli operai stanno realizzando scavi di dimensioni contenute, larghi circa venti centimetri, utilizzando mezzi meccanici specializzati. Le lavorazioni procederanno per segmenti di circa 250 metri alla volta, una modalità studiata per limitare quanto più possibile i disagi alla circolazione.



Resterà comunque garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza, che potranno transitare anche durante l'esecuzione dei lavori.



L'amministrazione comunale invita automobilisti e utenti del trasporto pubblico a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle modifiche predisposte, programmando con anticipo gli spostamenti durante il periodo di apertura dei cantieri.