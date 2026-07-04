La camorra spara, 32enne ucciso nella notte

Secondo una prima ricostruzione si trovava in sella a uno scooter quando è stato colpito

Nuovo episodio di sangue nella notte a Napoli. Un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, ritenuto dagli investigatori vicino agli ambienti del clan Contini, è stato ucciso dopo essere stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco nella zona di Porta Capuana. La sparatoria si è verificata intorno all'una e sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, Grivano si trovava in sella a uno scooter quando è stato colpito. Le circostanze dell'agguato sono ancora in fase di accertamento e gli investigatori stanno valutando ogni possibile pista, compresa quella di un'esecuzione mirata maturata negli ambienti della criminalità organizzata.



Subito dopo il ferimento, il 32enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale Vecchio Pellegrini. Le sue condizioni, però, sono apparse fin da subito disperate e ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano: l'uomo è morto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso.



Sul luogo della sparatoria sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi tecnici e avviato la raccolta degli elementi utili alle indagini. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio.



L'inchiesta è coordinata dalla Procura di Napoli. Nelle prossime ore saranno approfonditi il contesto in cui è maturato il delitto e i possibili collegamenti con gli ambienti della criminalità organizzata, mentre proseguono gli accertamenti per risalire all'autore o agli autori dell'agguato.