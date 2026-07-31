La bimba di 8 anni caduta in monopattino si è perforata la trachea

Vista la particolare delicatezza del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza a Napoli

Una caduta accidentale durante un momento di gioco si è trasformata in un grave incidente che ha scosso l'intera comunità di Celle di Bulgheria, nel basso Cilento, in provincia di Salerno. Una bambina di 8 anni è rimasta ferita dopo essere caduta dal monopattino mentre giocava nel viale davanti alla propria abitazione. Nell'impatto avrebbe riportato una perforazione della trachea causata dal violento urto contro il manubrio del mezzo, oltre a un importante trauma toracico.L'incidente è avvenuto nella serata di lunedì 27 luglio. Le condizioni della piccola hanno richiesto un immediato trasferimento in una struttura specializzata: dopo un primo intervento all'ospedale di Vallo della Lucania, la bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli, dove si trova tuttora ricoverata.Il trasferimento d'urgenza al SantobonoDopo la caduta, i soccorsi sono scattati immediatamente. I genitori, presenti nelle vicinanze, hanno prestato le prime cure alla figlia e hanno allertato i sanitari.La bambina è stata condotta inizialmente al pronto soccorso dell'ospedale di Vallo della Lucania, dove i medici hanno valutato la gravità delle ferite e provveduto alla stabilizzazione.Vista la particolare delicatezza del quadro clinico, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza a Napoli, presso il reparto di terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Santobono, centro di riferimento per le emergenze pediatriche.Secondo le prime informazioni, la piccola avrebbe riportato lesioni serie, ma le sue condizioni sarebbero in miglioramento.Le indagini sulla dinamicaSul caso stanno lavorando i carabinieri, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.L'ipotesi principale al momento è quella di una caduta accidentale. Secondo una prima ricostruzione, la bambina si trovava in strada con alcune amichette quando avrebbe perso l'equilibrio mentre era sul monopattino.Nella caduta sarebbe finita contro il manubrio del mezzo, riportando la grave lesione alla trachea, per poi colpire anche il terreno.Gli accertamenti dei militari serviranno comunque a chiarire ogni dettaglio e a verificare l'esatta sequenza dei fatti.La comunità si stringe alla famigliaLa notizia ha profondamente colpito Celle di Bulgheria, dove la famiglia della bambina è conosciuta e stimata.In queste ore numerosi cittadini si sono stretti attorno ai genitori, accompagnando la piccola con messaggi di vicinanza e preghiere nella speranza di una rapida guarigione.Il padre gestisce un noto frantoio del territorio, mentre la madre è originaria di Sapri. Per la famiglia sono ore di grande apprensione, in attesa degli aggiornamenti sulle condizioni della bambina ricoverata al Santobono.