Investe pedone sulle strisce e scappa

Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto attraverso l’analisi delle immagini del sistema comunale di videosorveglianza

Avrebbe investito un uomo di 70 anni mentre attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Al termine di una complessa attività investigativa, gli agenti della Polizia municipale di Benevento hanno identificato il presunto responsabile, un quarantenne residente in città. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi. Il pedone, dopo l’impatto, è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale, dove gli sono state riscontrate lesioni di particolare gravità.Le indagini sono scattate subito dopo il sinistro. Gli agenti hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto attraverso l’analisi delle immagini del sistema comunale di videosorveglianza, riuscendo a individuare il veicolo coinvolto e a seguirne gli spostamenti fino a risalire all’identità del conducente.Durante gli accertamenti è emerso inoltre che l’uomo era alla guida senza patente.Il quarantenne è stato denunciato per fuga in caso di incidente con feriti e per guida senza patente. Proseguono gli accertamenti per completare la ricostruzione dell’accaduto.