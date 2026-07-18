Inseguito dai turisti, ladro si arrende

Nel filmato si vede la coppia inseguire il giovane prima a passo sostenuto e poi di corsa, senza mai interrompere la rincorsa nonostante i numerosi metri percorsi tra la folla

Un inseguimento in pieno giorno tra la folla del Corso Umberto I, nel cuore di Napoli, è finito al centro dell'attenzione dopo la diffusione di un video sui social. Le immagini, inviate da un cittadino e pubblicate sulla pagina del deputato Francesco Emilio Borrelli, mostrano una coppia di turisti mentre rincorre con decisione un giovane lungo una delle principali arterie del centro cittadino.L'episodio, avvenuto in mezzo ai numerosi passanti che affollavano la zona, ha attirato l'attenzione di residenti e commercianti. Sebbene non vi siano al momento conferme ufficiali sulla dinamica dei fatti, il comportamento dei due turisti lascia ipotizzare che il ragazzo possa aver tentato di compiere un borseggio o un altro reato ai loro danni.Nel filmato si vede la coppia inseguire il giovane prima a passo sostenuto e poi di corsa, senza mai interrompere la rincorsa nonostante i numerosi metri percorsi tra la folla. Il ragazzo prova più volte a seminare i due, cambiando direzione e accelerando il passo, ma i turisti continuano a tallonarlo con evidente determinazione.L'inseguimento si conclude quando il giovane, ormai raggiunto e senza apparenti possibilità di proseguire la fuga, decide di fermarsi. A quel punto si volta verso la coppia, alza le mani e allarga le braccia, come per mostrare di non avere nulla con sé o per negare qualsiasi coinvolgimento nell'accaduto.Un gesto che non chiarisce quanto realmente avvenuto, ma che non ha impedito al video di alimentare il dibattito sulla sicurezza nel centro di Napoli, soprattutto nelle aree maggiormente frequentate da residenti e visitatori.A rendere ancora più significativa la vicenda è stato il messaggio inviato dal cittadino che ha registrato la scena e successivamente trasmesso il filmato al deputato Francesco Emilio Borrelli. «Buongiorno deputato Borrelli, questa è la situazione che viviamo noi al Corso Umberto alla luce del sole», si legge nella segnalazione, che denuncia il clima di preoccupazione percepito nella zona.Il tratto compreso tra la Stazione Centrale e piazza Nicola Amore viene spesso indicato da residenti e commercianti come una delle aree dove si verificano con maggiore frequenza episodi di microcriminalità, tra borseggi, tentativi di scippo e furti ai danni dei turisti.Al momento non risultano comunicazioni ufficiali delle forze dell'ordine sull'episodio né è stata resa nota l'eventuale presentazione di una denuncia da parte della coppia coinvolta. Resta quindi da chiarire l'esatta dinamica dei fatti e se il giovane sia stato effettivamente protagonista di un tentativo di furto oppure se l'inseguimento sia nato per altre ragioni.Nel frattempo il video continua a circolare sui social network, riaccendendo il confronto sulla necessità di rafforzare i controlli nelle zone a maggiore afflusso turistico e lungo uno degli assi principali del centro storico di Napoli.