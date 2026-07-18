Incidente sull'A1 verso Napoli: muore 16enne, gravi padre, madre e fratello

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso

Drammatico incidente nella mattinata di oggi lungo l'autostrada A1, nel tratto che attraversa il territorio di Teano, in provincia di Caserta. Lo schianto, avvenuto intorno alle 7, ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura sulla quale viaggiava una famiglia originaria di Mantova. L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a una ragazza di 16 anni, deceduta a seguito delle gravi ferite riportate. Feriti in modo serio anche gli altri componenti della famiglia: il padre, la madre e il fratello della giovane, per i quali si è reso necessario l'intervento dei soccorsi e il trasferimento in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso.



La dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione. Per chiarire le cause dello scontro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi tecnici e raccolto gli elementi utili a ricostruire l'esatta sequenza dei fatti.



Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i sanitari del 118 e le squadre dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella gestione della situazione dopo il violento impatto.



L'incidente ha avuto pesanti conseguenze anche sulla viabilità autostradale. A causa dello scontro e delle operazioni di soccorso, nel tratto interessato si sono formati circa quattro chilometri di coda, con rallentamenti per gli automobilisti in transito.



Una mattinata segnata dal dolore sulla A1, mentre proseguono gli accertamenti per stabilire ogni dettaglio dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.