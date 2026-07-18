Incidente in autostrada, ci sono 4 feriti

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai feriti e verificare le loro condizioni di salute

Paura nel pomei ieri riggio dlungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un incidente stradale nel tratto compreso tra Battipaglia ed Eboli, in direzione Sud, nei pressi dello svincolo di Eboli. Per cause ancora in fase di accertamento, due veicoli sono entrati in collisione in un impatto particolarmente violento. Lo scontro ha provocato il ferimento di quattro persone che si trovavano a bordo dei mezzi coinvolti.



Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai feriti e verificare le loro condizioni di salute. Le persone coinvolte sono state affidate alle cure del personale sanitario, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.



Presenti anche le forze dell’ordine e il personale incaricato della gestione della viabilità, impegnati nei rilievi e nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza il tratto autostradale interessato.



L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione in direzione sud, con possibili disagi per gli automobilisti in transito durante le fasi di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.



Restano da chiarire le cause dello scontro: gli accertamenti serviranno a stabilire se all’origine dell’impatto possano esserci stati una distrazione, una manovra improvvisa o altri fattori legati alla circolazione.