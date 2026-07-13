Incidente in auto con la gemella, Rosa muore a 21 anni

La sorella è rimasta ferita ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione

Tragedia nella notte lungo viale Carlo III a Caserta, dove una giovane di 21 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. La vittima è Rosa Rossetti, morta dopo il violento schianto dell'auto sulla quale viaggiava insieme alla sorella gemella. Lincidente si è verificato intorno alle 3 del mattino nel tratto di viale Carlo III che segna il confine tra i comuni di Marcianise e San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, le due sorelle si trovavano a bordo di una Fiat 500. Alla guida dell'utilitaria c'era Alessandra Rossetti, sorella gemella della vittima, quando, per cause ancora da accertare, il veicolo ha improvvisamente perso il controllo andando a schiantarsi con estrema violenza contro un ostacolo.L'impatto è stato devastante e per Rosa Rossetti non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali e ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile.La sorella, che era al volante dell'auto, è rimasta ferita ma, secondo le prime informazioni, le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Dopo i primi soccorsi è stata affidata alle cure del personale sanitario.Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della Compagnia di San Nicola la Strada. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del veicolo.La salma della giovane è stata trasferita presso il reparto di Medicina Legale dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli adempimenti previsti dall'inchiesta.Le indagini sono tuttora in corso e dovranno chiarire ogni dettaglio della tragedia che ha spezzato la vita della 21enne, lasciando nello sconforto familiari, amici e l'intera comunità.