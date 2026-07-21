Incidente frontale tra un carro attrezzi e una Porsche

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro

Incidente stradale lungo la Via del Mare, nel tratto compreso tra Perdifumo e Laureana Cilento, dove si sono scontrati un carro attrezzi della ditta Rega e una Porsche. L'impatto ha richiesto l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine, provocando rallentamenti alla circolazione durante le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. Secondo le prime informazioni, il violento urto ha coinvolto i due veicoli per cause ancora in corso di accertamento. A seguito dell'incidente sono rimaste ferite quattro persone. Fortunatamente nessuno dei coinvolti avrebbe riportato lesioni gravi, ma tutti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale per essere sottoposti agli accertamenti clinici e alle cure necessarie.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e a verificare eventuali responsabilità. Gli accertamenti proseguiranno nelle prossime ore per chiarire le cause che hanno portato alla collisione tra il carro attrezzi e l'auto sportiva.La viabilità lungo la Via del Mare ha subito temporanei rallentamenti durante le operazioni di soccorso, di rimozione dei mezzi incidentati e di ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.