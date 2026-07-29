Incidente con auto ribaltate sull'A1 a Napoli

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, gli ausiliari del traffico e le pattuglie della Polizia Stradale

Forti disagi alla circolazione nell'area nord di Napoli a causa di un grave incidente avvenuto lungo la diramazione Capodichino dell'autostrada A1 Milano-Napoli. Il sinistro ha coinvolto più veicoli e ha provocato pesanti rallentamenti sia sull'autostrada sia sulla Tangenziale di Napoli. L'incidente si è verificato all'altezza del chilometro 1,8 della diramazione Capodichino, in un tratto situato al confine tra la rete gestita da Tangenziale di Napoli e quella di Autostrade per l'Italia.Secondo le prime ricostruzioni, una delle auto coinvolte si sarebbe ribaltata dopo il violento impatto, terminando la corsa sul tetto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento e sarà ricostruita dagli agenti della Polizia Stradale.Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118, gli ausiliari del traffico e le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno messo in sicurezza l'area e avviato i rilievi.Le persone rimaste ferite sono state assistite dal personale sanitario e trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non sono state rese note le loro condizioni e non risultano informazioni ufficiali sull'eventuale presenza di vittime.L'incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code che si sono estese anche alla Tangenziale di Napoli. La circolazione è tornata gradualmente alla normalità dopo la rimozione dei mezzi incidentati e la messa in sicurezza della carreggiata.Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei conducenti coinvolti e analizzeranno anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti lungo il tratto autostradale per chiarire l'esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.