Incendio davanti alla casa di riposo, i carabinieri salvano gli anziani

Nel corso dell'emergenza le fiamme hanno raggiunto anche una vicina abitazione, mettendo in grave pericolo le persone che si trovavano all'interno

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Mondragone, in provincia di Caserta, dove un vasto incendio divampato tra i canneti lungo la via Domitiana ha minacciato abitazioni e una casa di riposo, rendendo necessario un massiccio intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri. L'allarme è scattato intorno alle 14, quando la Centrale Operativa del 112 del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Mondragone ha iniziato a ricevere numerose segnalazioni da parte di residenti e automobilisti, preoccupati per la rapida propagazione delle fiamme e per la densa colonna di fumo visibile a grande distanza.



Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, con autobotti provenienti sia dal Comando provinciale di Caserta sia dal distaccamento di Mondragone. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente difficili a causa delle alte temperature e della vegetazione secca, che hanno favorito il rapido avanzare del rogo.



Nel corso dell'emergenza le fiamme hanno raggiunto anche una vicina abitazione, mettendo in grave pericolo le persone che si trovavano all'interno.



Provvidenziale è stato l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Mondragone che, accortisi della presenza di due anziani ancora nell'immobile ormai circondato dal fuoco, sono entrati rapidamente nell'abitazione dopo aver forzato la porta d'ingresso, riuscendo a mettere in salvo la coppia prima che la situazione potesse peggiorare.



Dopo aver evacuato i due residenti, i militari hanno utilizzato mezzi di fortuna per cercare di contenere l'avanzata delle fiamme all'interno della casa, limitando i danni in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco.



Nel frattempo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno verificato che il fronte dell'incendio stava avanzando pericolosamente verso una vicina struttura assistenziale per anziani.



Anche in questo caso l'intervento è stato immediato: i militari hanno collaborato con il personale della struttura per mettere in sicurezza gli ospiti e gli operatori sanitari, evitando che il rogo potesse raggiungere l'edificio e provocare conseguenze ben più gravi.



Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore, mentre restano ancora da accertare le cause che hanno provocato l'incendio.



L'episodio conferma ancora una volta i rischi legati agli incendi estivi, favoriti dalle elevate temperature e dalla vegetazione arida, e l'importanza del rapido coordinamento tra forze dell'ordine e soccorritori per salvaguardare la popolazione.