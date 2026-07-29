Inaugurato il temporary use nel Parco del Real polverificio borbonico di Scafati

Nel corso della cerimonia è stato illustrato anche lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione complessiva

Il Parco del Real Polverificio Borbonico di Scafati torna a vivere. È stato inaugurato il progetto di temporary use, che consentirà per i prossimi 18 mesi la fruizione di una parte del complesso storico grazie a una concessione del Parco archeologico di Pompei, assegnata attraverso un bando pubblico. L'apertura degli spazi ha rappresentato anche l'occasione per presentare gli interventi di riqualificazione già realizzati e il calendario di iniziative che accompagnerà il rilancio dell'area. Durante l'evento sono state inoltre svelate due opere dell'artista britannico Philip Colbert, inserite nella mostra Pompeii Mythology, esposizione che fino a novembre porterà oltre trenta sculture tra i luoghi simbolo del Parco archeologico di Pompei e il Real Polverificio Borbonico.L'iniziativa rientra nel più ampio progetto di recupero e valorizzazione dell'ex sito borbonico, promosso dall'Agenzia del Demanio e dal Parco archeologico di Pompei, con il coinvolgimento del Comune di Scafati, della Regione Campania, dell'Ente Parco del bacino idrografico del fiume Sarno e dell'Università degli Studi di Salerno. L'obiettivo è trasformare il complesso in un polo dedicato alla cultura, al turismo, all'ambiente e alla ricerca.Nel corso della cerimonia è stato illustrato anche lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione complessiva e delle procedure legate al partenariato pubblico-privato che accompagnerà il futuro sviluppo dell'area.La porzione oggi accessibile si estende su circa 4,6 ettari all'interno di un compendio di 15 ettari e comprende il suggestivo Viale dei Platani, storico percorso alberato che rappresenta uno degli elementi più caratteristici del sito.Il Parco sarà aperto al pubblico il lunedì e il martedì dalle 8 alle 20, mentre il venerdì, il sabato e la domenica resterà accessibile dalle 8 alle 23. L'ingresso pedonale è previsto da via Astolelle, a Pompei, mentre quello carrabile da via Pasquale Vitiello, a Scafati.Il programma di attività, denominato "Historia", proporrà durante l'anno mercatini dedicati ai prodotti del territorio, rievocazioni storiche, manifestazioni equestri, concerti, iniziative culturali, appuntamenti dedicati all'economia circolare e, nel periodo natalizio, un villaggio con laboratori ed eventi per famiglie.«L'apertura del Parco verde del Real Polverificio Borbonico rappresenta un traguardo di straordinario valore per tutto il territorio», ha dichiarato il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel. «Fino a pochi anni fa quest'area versava in condizioni di abbandono ed era interessata da attività illecite. Oggi diventa finalmente uno spazio aperto alla comunità, capace di offrire un'esperienza culturale diffusa e di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio».