In un giorno nascono 9 bambini nello stesso reparto

Medici, ostetriche, infermieri e operatori sanitari hanno lavorato senza sosta per garantire alle madri e ai neonati la massima sicurezza durante tutte le fasi del parto

Una giornata da record per il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove in appena 24 ore sono venuti alla luce nove bambini. Un numero che, pur riferito a un singolo arco temporale e non a un dato complessivo sull'attività del reparto, assume un valore particolare in un periodo storico segnato dal progressivo calo della natalità in Italia. La nascita di nove piccoli pazienti rappresenta un momento di grande soddisfazione per tutto il personale sanitario del Punto Nascita sannita, impegnato in una giornata caratterizzata da un'intensa attività assistenziale. A seguire le diverse fasi del percorso nascita è stata l'intera équipe dell'Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia, guidata dalla direttrice Annalisa De Blasio.



Medici, ostetriche, infermieri e operatori sanitari hanno lavorato senza sosta per garantire alle madri e ai neonati la massima sicurezza durante tutte le fasi del parto e dell'assistenza post nascita. Un impegno che testimonia il ruolo centrale del reparto all'interno della rete sanitaria del territorio beneventano.



Dal presidio ospedaliero sottolineano come il dato registrato non debba essere letto soltanto come un numero, ma come un segnale positivo in un contesto nazionale complesso. Negli ultimi anni, infatti, l'Italia ha fatto registrare una costante diminuzione delle nascite, con conseguenze sociali e demografiche che interessano anche le realtà locali.



La giornata vissuta al Fatebenefratelli diventa quindi un'occasione per valorizzare il lavoro quotidiano degli operatori sanitari che accompagnano le famiglie in uno dei momenti più importanti della vita. Dietro ogni nascita ci sono infatti percorsi di assistenza, controlli, professionalità e attenzione che coinvolgono numerose figure dell'organizzazione ospedaliera.



Per il Punto Nascita di Benevento si tratta di un momento di particolare orgoglio, che conferma l'importanza di mantenere attivi e qualificati i servizi dedicati alla maternità, soprattutto nei territori dove il sostegno alle famiglie e la presenza di strutture sanitarie efficienti rappresentano elementi fondamentali per contrastare il calo demografico.