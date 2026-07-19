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In giro con un coltello da 22 centimetri, paura nell'area vesuviana

Il ritrovamento è avvenuto durante una serie di controlli effettuati dai militari in strada

A cura di Redazione
19 luglio 2026 16:00
In giro con un coltello da 22 centimetri, paura nell'area vesuviana -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri di Castellammare di Stabia dopo essere stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 22 centimetri. Il ritrovamento è avvenuto durante una serie di controlli effettuati dai militari nelle strade dei comuni di Castellammare e Gragnano, finalizzati alla prevenzione dei reati e al contrasto delle condotte illegali.

Nel corso del servizio sono state identificate 137 persone e sottoposti a verifica 54 veicoli. I carabinieri hanno inoltre elevato 8 contravvenzioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 12mila euro. Due persone sono state infine segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dell’uso personale.

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