In giro con un coltello da 22 centimetri, paura nell'area vesuviana

Il ritrovamento è avvenuto durante una serie di controlli effettuati dai militari in strada

Un uomo di 47 anni è stato denunciato dai carabinieri di Castellammare di Stabia dopo essere stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 22 centimetri. Il ritrovamento è avvenuto durante una serie di controlli effettuati dai militari nelle strade dei comuni di Castellammare e Gragnano, finalizzati alla prevenzione dei reati e al contrasto delle condotte illegali.



Nel corso del servizio sono state identificate 137 persone e sottoposti a verifica 54 veicoli. I carabinieri hanno inoltre elevato 8 contravvenzioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 12mila euro. Due persone sono state infine segnalate alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dell’uso personale.