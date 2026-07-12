In fiamme appartamento con due anziani all'interno

L'allarme è scattato quando dal quarto piano dell'edificio hanno iniziato a fuoriuscire fumo e fiamme, facendo temere per l'incolumità dei residenti

Momenti di paura nel pomeriggio a Casavatore, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato al quarto piano di una palazzina in una traversa di via Campanariello. Le fiamme hanno richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno evacuato l'edificio e tratto in salvo alcuni anziani rimasti all'interno dello stabile. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. L'allarme è scattato quando dal quarto piano dell'edificio hanno iniziato a fuoriuscire fumo e fiamme, facendo temere per l'incolumità dei residenti. Sul posto sono giunte rapidamente diverse squadre dei vigili del fuoco, intervenute anche con un'autoscala per raggiungere in sicurezza i piani più alti della palazzina.



L'intervento dei soccorritori ha consentito di mettere in salvo alcuni anziani che si trovavano all'interno dell'edificio e che, a causa del fumo e della situazione di emergenza, non erano riusciti a lasciare autonomamente le proprie abitazioni.



Sul luogo dell'incendio è arrivato anche il personale sanitario del 118 con un'ambulanza, pronto a prestare assistenza alle persone coinvolte. Al momento non si hanno notizie di feriti gravi, ma i sanitari hanno effettuato le verifiche necessarie sulle condizioni degli occupanti dello stabile e di quanti potrebbero aver inalato fumo.



L'area è stata messa in sicurezza mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per domare completamente le fiamme ed evitare che il rogo potesse propagarsi agli altri appartamenti della palazzina.



Terminate le operazioni di spegnimento, saranno avviati gli accertamenti tecnici per individuare l'origine dell'incendio e verificare l'eventuale presenza di danni strutturali all'edificio.