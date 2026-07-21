In due si picchiano sull'autobus

Durante la colluttazione si sentono le urla di alcune persone che invitano l'autista a fermarsi

Momenti di tensione a bordo dell'autobus 151 a Napoli, nei pressi del Molo Beverello, dove due uomini sono stati protagonisti di una violenta lite all'interno del mezzo pubblico. La scena, ripresa in un video circolato sui social, mostra i due mentre vengono allo scontro davanti agli altri passeggeri, visibilmente spaventati. Durante la colluttazione si sentono le urla di alcune persone che invitano l'autista a fermare immediatamente il bus: «Autista, ferma!».L'episodio ha generato momenti di panico tra i presenti, costretti ad assistere alla violenza all'interno dell'autobus. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull'accaduto né sulle eventuali conseguenze per i due uomini coinvolti. Resta da chiarire cosa abbia originato la lite e se siano intervenute le forze dell'ordine.