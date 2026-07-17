In Campania allerta per ondate di calore almeno fino a lunedì sera

La Regione ha invitato i Comuni e le autorità competenti a mantenere attive tutte le misure di vigilanza e assistenza previste

Prosegue l'emergenza caldo in Campania. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticità per ondate di calore fino alle ore 20 di lunedì 20 luglio, alla luce delle condizioni meteorologiche ancora caratterizzate da temperature ben al di sopra della media stagionale. Secondo le previsioni, i valori massimi potranno superare di 4-6 gradi le medie del periodo. Al caldo intenso si aggiungeranno elevati tassi di umidità, che nelle ore diurne potranno raggiungere il 60-70% e, durante la notte, arrivare fino all'80%, favoriti dalla scarsa ventilazione e aumentando così la sensazione di afa.



La Protezione Civile raccomanda di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, limitare l'esposizione diretta al sole, rinviare le attività fisiche all'aperto e ridurre gli spostamenti non necessari in automobile. È inoltre consigliato mantenere gli ambienti ben arieggiati e idratarsi frequentemente bevendo acqua.



Particolare attenzione dovrà essere riservata alle categorie più fragili, come anziani, bambini, persone affette da patologie cardiovascolari e soggetti a rischio, senza dimenticare la tutela degli animali domestici, che dovranno avere sempre a disposizione acqua fresca e riparo dal sole.



La Regione ha infine invitato i Comuni e le autorità competenti a mantenere attive tutte le misure di vigilanza e assistenza previste per la protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione durante il perdurare dell'ondata di calore.