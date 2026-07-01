In Campania 24 ore di temporali: è Allerta Meteo

La Protezione Civile ha invitato le amministrazioni comunali ad attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di emergenza

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo di livello giallo valida su tutto il territorio regionale dalle 6 di giovedì 2 luglio fino alle 6 di venerdì 3 luglio. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle valutazioni del Centro Funzionale regionale, che prevede un peggioramento delle condizioni atmosferiche con rovesci e temporali anche di forte intensità. I fenomeni, pur avendo carattere localizzato, potrebbero svilupparsi rapidamente e risultare particolarmente violenti.



Secondo le previsioni, oltre alle precipitazioni saranno possibili grandinate, raffiche di vento e frequente attività elettrica, con il rischio di danni a coperture, alberature e strutture esposte.



L'avviso trasmesso ai Comuni dalla Sala Operativa Regionale evidenzia anche un rischio idrogeologico. Tra gli scenari attesi figurano allagamenti di strade e sottopassi, innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua, possibili esondazioni, ruscellamenti lungo la viabilità e fenomeni franosi o caduta di massi nelle aree maggiormente vulnerabili.



La Protezione Civile ha invitato le amministrazioni comunali ad attivare tutte le misure previste dai rispettivi piani di emergenza, intensificando il monitoraggio del territorio e adottando gli interventi necessari per limitare i possibili effetti del maltempo sulla popolazione e sulle infrastrutture.