Il vento trascina i gonfiabili, tre bimbi napoletani feriti

L'improvviso movimento ha provocato momenti di grande apprensione tra i presenti e richiesto l'intervento dei soccorsi

Paura nel pomeriggio a Roccaraso, dove tre bambini napoletani sono rimasti feriti dopo un improvviso colpo di vento che ha investito un'area attrezzata con giochi gonfiabili. Secondo una prima ricostruzione, una violenta folata avrebbe sollevato la struttura gonfiabile mentre alcuni bambini stavano giocando al suo interno o nelle immediate vicinanze. L'improvviso movimento ha provocato momenti di grande apprensione tra i presenti e richiesto l'intervento dei soccorsi.



Ad avere la peggio una bambina di 10 anni, che ha riportato un politrauma. La piccola è stata soccorsa e trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona, dove è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure necessarie. Ferito anche un bambino di 5 anni, che nell'impatto ha riportato la frattura di un gomito. Anche lui è stato trasferito presso il presidio ospedaliero di Sulmona per le valutazioni sanitarie. Un terzo bambino ha riportato invece contusioni più lievi e ha raggiunto successivamente il pronto soccorso con mezzi propri per sottoporsi agli accertamenti del caso.



L'episodio ha suscitato apprensione tra le famiglie presenti nella zona, colpite dalla rapidità con cui la folata di vento ha provocato il sollevamento della struttura. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e verificare le condizioni di sicurezza dell'area giochi.