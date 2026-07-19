Il dramma di Noemi, tutta la famiglia tra la vita e la morte

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale

Si chiamava Noemi "Noe" Balzanelli, aveva 16 anni ed era diretta con la famiglia verso il Sud Italia per le vacanze estive. La giovane ha perso la vita nel drammatico incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle 7, lungo l'autostrada A1, nel tratto compreso nel territorio di Teano, in provincia di Caserta. La famiglia, proveniente dalla provincia di Mantova, viaggiava a bordo della propria auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è scontrato violentemente con un mezzo pesante. L'impatto è stato devastante e ha ridotto l'automobile a un ammasso di lamiere.Per la sedicenne non c'è stato nulla da fare. Noemi è rimasta incastrata nell'abitacolo e, nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, il medico del 118 ha potuto soltanto constatarne il decesso.Gravemente feriti gli altri tre componenti della famiglia: il padre, la madre e il fratello di 12 anni, tutti soccorsi e trasportati in ospedale. Per il ragazzino, le cui condizioni hanno richiesto particolare attenzione, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, che lo ha trasferito in una struttura sanitaria specializzata.Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. I caschi rossi hanno lavorato a lungo per liberare i quattro occupanti rimasti intrappolati all'interno della vettura, utilizzando attrezzature idrauliche per tagliare le lamiere deformate dall'impatto.Terminate le delicate operazioni di estrazione, i feriti sono stati affidati alle cure dei sanitari, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell'intero tratto autostradale, consentendo successivamente la rimozione dei veicoli incidentati.L'incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione lungo l'A1, con circa quattro chilometri di coda durante le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici effettuati dalla Polizia Stradale.Restano ancora da chiarire le cause dello schianto. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente per accertare le circostanze che hanno portato al violento impatto tra il camion e l'auto della famiglia mantovana. Una tragedia che ha spezzato la vita della giovane Noemi e sconvolto due comunità, lasciando nel dolore familiari e amici della sedicenne.