Il dolore di Nino D'Angelo per la fan morta in un incidente

Lucia tornava proprio dal concerto dell'artista

Profonda commozione nel mondo della musica e tra i fan di Nino D'Angelo per la morte di Lucia, una donna di 39 anni rimasta vittima di un grave incidente stradale mentre stava facendo rientro a casa insieme al compagno, Sossio. La tragedia si è verificata dopo il concerto che il cantautore napoletano aveva tenuto lo scorso 26 giugno all'Anfiteatro di Pompei. Secondo quanto ricostruito, la coppia aveva partecipato all'evento e stava tornando verso casa quando si è verificato il drammatico incidente che è costato la vita alla 39enne.



A esprimere il proprio cordoglio è stato lo stesso Nino D'Angelo, che ha voluto ricordare Lucia con un messaggio pubblicato sui suoi canali social dopo aver appreso la notizia.



«Lucia aveva 39 anni ed era una mia ammiratrice da sempre. Quella sera, dove purtroppo in un brutto incidente ha perso la vita, come mi hanno appena confermato, tornava con il compagno Sossio proprio dal mio concerto all'Anfiteatro di Pompei. È difficile per me trovare le giuste parole per esprimere l'immenso dolore che ho provato davanti a questa orrenda notizia. Sono vicino a tutti i suoi cari, parenti e amici. R.I.P. Lucia», ha scritto l'artista.



Le parole del cantante hanno suscitato una forte ondata di emozione sui social, dove migliaia di fan hanno espresso vicinanza alla famiglia della vittima e al compagno, condividendo messaggi di cordoglio e ricordi.



La morte di Lucia ha profondamente colpito anche la comunità che la conosceva. Quella che doveva essere una serata di musica e spensieratezza si è trasformata in una tragedia che ha lasciato sgomenti familiari, amici e tutti coloro che hanno appreso la notizia.



Il messaggio di Nino D'Angelo rappresenta l'abbraccio dell'artista ai familiari della donna e testimonia il dolore per una perdita improvvisa che ha segnato anche il pubblico presente a uno degli appuntamenti più attesi dell'estate musicale campana.