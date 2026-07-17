Il carburante torna alle stelle, richiesti aiuti economici

interventi urgenti per fronteggiare l'aumento del costo

Il Comitato Tassisti di Base di Napoli chiede interventi urgenti per fronteggiare l'aumento del costo dei carburanti, ritenuto sempre più difficile da sostenere per gli operatori del settore. In una lettera inviata al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e all'assessore regionale ai Trasporti, il Comitato sollecita misure di sostegno economico o, in alternativa, l'avvio dell'iter per l'adeguamento delle tariffe taxi.Secondo i rappresentanti della categoria, l'attuale situazione geopolitica internazionale e il conseguente rincaro dei carburanti stanno incidendo pesantemente sui costi di esercizio del servizio. Oltre al prezzo del carburante, i tassisti evidenziano l'aumento delle spese per manutenzione, assicurazione e gestione delle autovetture, con ripercussioni sulla sostenibilità economica dell'attività e sul bilancio delle famiglie degli operatori.Nel documento il Comitato chiede alle istituzioni di valutare misure di sostegno per il comparto. Qualora non fosse possibile intervenire con aiuti economici, viene richiesta la convocazione di un tavolo istituzionale per individuare soluzioni condivise.In assenza di alternative, i tassisti chiedono infine l'avvio della procedura per l'adeguamento delle tariffe, nel rispetto delle linee guida dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti.