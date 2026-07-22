Idraulico fa lavori in casa e abusa di una bimba di 10 anni e di una ragazzina di 16

Gli elementi emersi sono stati sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria, che ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico dell'indagato

Un idraulico irpino di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni. Il provvedimento cautelare in carcere è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, al termine di un'articolata attività investigativa. Secondo l'ipotesi accusatoria ricostruita dagli inquirenti, l'uomo avrebbe approfittato degli accessi nelle abitazioni delle due giovani, dove si recava per svolgere interventi legati alla propria attività professionale, per compiere condotte di natura sessuale contestate dalla Procura.Gli episodi al centro dell'inchiesta sarebbero complessivamente cinque. Quattro riguarderebbero una bambina di dieci anni e sarebbero avvenuti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in un periodo compreso tra l'estate del 2025 e il periodo pasquale del 2026. Un ulteriore episodio, contestato come grave molestia sessuale, avrebbe invece coinvolto una ragazza di sedici anni e risalirebbe al novembre del 2025.L'indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino e condotta dai militari del Nucleo Investigativo del comando provinciale. Gli accertamenti si sono sviluppati attraverso l'acquisizione di elementi ritenuti utili alla ricostruzione dei fatti, approfondimenti investigativi e analisi delle informazioni raccolte nel corso delle attività.Gli elementi emersi sono stati sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria, che ha ritenuto sussistenti gravi indizi a carico dell'indagato e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino.L'uomo dovrà ora affrontare l'iter giudiziario previsto per contestazioni particolarmente delicate, mentre gli investigatori proseguono gli approfondimenti per verificare ogni aspetto della vicenda.I casi di presunta violenza sessuale ai danni di minori rappresentano un ambito di particolare attenzione per le forze dell'ordine e per i servizi territoriali, impegnati nelle attività di prevenzione, tutela e supporto alle persone vulnerabili. In provincia di Avellino è attiva una rete che coinvolge istituzioni, forze dell'ordine, servizi sociali, strutture sanitarie e realtà del territorio con l'obiettivo di favorire l'emersione delle situazioni di rischio e garantire assistenza alle vittime.