"Hanno abusato di me", giovane donna sotto choc in strada

Gli agenti stanno ricostruendo i movimenti della donna e verificando il suo racconto attraverso l'analisi delle immagini registrate

Una donna di 34 anni, di nazionalità ucraina, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella notte nel centro di Avellino. La donna è stata trovata in evidente stato di choc dagli agenti della Polizia di Stato durante un servizio di controllo in piazza Libertà. I poliziotti l'hanno notata mentre vagava disorientata nei pressi dell'ingresso del tunnel cittadino, dove alcuni passanti avevano già cercato di prestarle assistenza. A causa della barriera linguistica, inizialmente la 34enne non è riuscita a spiegare quanto fosse accaduto. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati", avrebbe poi riferito ai sanitari e agli investigatori di essere stata aggredita e violentata da un uomo poco distante dal luogo in cui era stata soccorsa.



Dopo la denuncia sono immediatamente scattate le indagini. Gli agenti stanno ricostruendo i movimenti della donna e verificando il suo racconto attraverso l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area di piazza Libertà e nelle strade circostanti.



La 34enne è stata sottoposta agli accertamenti medico-legali previsti in questi casi, che serviranno a verificare quanto denunciato e a raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, mentre proseguono gli accertamenti per identificare il presunto responsabile e chiarire con precisione la dinamica dei fatti.