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"Hanno abusato di me", giovane donna sotto choc in strada

Gli agenti stanno ricostruendo i movimenti della donna e verificando il suo racconto attraverso l'analisi delle immagini registrate

A cura di Redazione
04 luglio 2026 08:00
"Hanno abusato di me", giovane donna sotto choc in strada -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Una donna di 34 anni, di nazionalità ucraina, ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella notte nel centro di Avellino. La donna è stata trovata in evidente stato di choc dagli agenti della Polizia di Stato durante un servizio di controllo in piazza Libertà. I poliziotti l'hanno notata mentre vagava disorientata nei pressi dell'ingresso del tunnel cittadino, dove alcuni passanti avevano già cercato di prestarle assistenza. A causa della barriera linguistica, inizialmente la 34enne non è riuscita a spiegare quanto fosse accaduto. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale "Moscati", avrebbe poi riferito ai sanitari e agli investigatori di essere stata aggredita e violentata da un uomo poco distante dal luogo in cui era stata soccorsa.

Dopo la denuncia sono immediatamente scattate le indagini. Gli agenti stanno ricostruendo i movimenti della donna e verificando il suo racconto attraverso l'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area di piazza Libertà e nelle strade circostanti.

La 34enne è stata sottoposta agli accertamenti medico-legali previsti in questi casi, che serviranno a verificare quanto denunciato e a raccogliere eventuali elementi utili alle indagini. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda, mentre proseguono gli accertamenti per identificare il presunto responsabile e chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

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